شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب يقفز فى ثانى أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزة في سعر الجنيه الذهب في مصر ثاني أيام العيد ليصل سعر البيع 35520 جنيهًا بدون إضافة المصنعية وذلك على خلفية صعود كبير في سعر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر والمكون للعملات الذهب.

وشهد سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء ارتفاعًا طفيفًا بحوالي 7 جنيهات في التعاملات المسائية خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك مع الصعود الكبير للذهب في البورصة العالمية.

و سجلت أسعار البيع لمختلف الأعيرة مستويات متفاوتة وفقًا لآخر تحديثات الأسواق المحلية مع تغير لحظي في سعر بيع الذهب للمستهلكين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: بلغ سعر البيع 5074.25 جنيهًا للجرام.

عيار 21: وصل سعر البيع إلى 4440 جنيهًا للجرام.

عيار 18: بلغ سعر البيع 3805.75 جنيهًا للجرام.

عيار 14: سجل سعر البيع 2960 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: بلغ سعر البيع 35520 جنيهًا.



ويُذكر أن أسعار الذهب تتأثر بعوامل عديدة، أبرزها سعر الصرف العالمي وحركة الأسواق المالية، إضافةً إلى العرض والطلب المحلي، حيث قفز الذهب في مصر بسبب صعود الأونصة قرب مستويات 3135 دولاراً الآن.



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