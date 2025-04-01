شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025.. وفقا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالثلاثاء، 01 أبريل 2025 04:00 م
ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر وفقا لآخر التحديثات بالتزامن مع ثانى أيام عيد الفطر، حيث وصل عيار 24 سعر 5066 جنيها، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي.أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24 يسجل 5066 جنيها
عيار 21 يسجل 4434 جنيها
عيار 18 يسجل 3800 جنيها
الجنيه الذهب 35464 جنيها
وارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الأمس بما يقارب 50 دولار .. من قاع 3076 وصولا إلى قمّة 3127 تقريبا .. لكن 45 دولار من هذا الارتفاع أتى من السوق الصيني صباح الأمس
وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.
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