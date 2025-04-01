شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1-4-2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1-4-2025أمام الجنيه المصري وفقا لاخر تحديث الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية ، بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء ، بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولارفى ختام التعاملات:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.



