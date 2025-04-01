شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد ميثاق سلوك العمل المصرفى.. كيف يتعامل الموظفين مع عملاء البنوك والان مع تفاصيل الخبر

أعلن البنك المركزى المصرى قواعد ميثاق سلوك العمل المصرفى بالبنوك بهدف إرساء المعايير السلوكية والأخلاقية والمهنية السليمة والقيم والمبادئ التى يتعين على موظفي البنوك الالتزام بها.

وينشر ”الخليج 365” قواعد ميثاق سلوك العمل المصرفى بالبنوك، الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وطالب البنك المركزى، البنوك بوضع ميثاق سلوك العمل المصرفي ويتم اعتماده من قبل مجلس إدارة البنك، كما يجب التأكد من اطلاع كافة الموظفين وكذلك المسئولين الرئيسيين عليه والتوقيع على تعهد بالالتزام بما جاء به، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة لضمان الالتزام بتطبيق قواعد هذا الميثاق.

وتسري هذه التعليمات على كافة موظفي البنوك العاملة بمصر وكذلك المسئولين الرئيسيين على أن يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاههم حال مخالفتها، وتتضمن التعليمات الحد الأدنى من القواعد التي يتعين مراعاتها بشأن سلوكيات الموظفين وتعاملاتهم داخل البنك وخارجه بما قد يؤثر على سمعة البنك.

فيما يتعلق بالمسئولين الرئيسيين، يتعين على البنوك إخطار البنك المركزي فور مخالفتهم لهذه التعليمات لتقييم مدى استمرار استيفائهم لمعايير الجدارة والصلاحية الفنية بعد ارتكاب تلك المخالفة، وتوثيق قرار البنك المتخذ في هذا الشأن.