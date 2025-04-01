شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب ثانى أيام عيد الفطر يواصل الصعود.. و4450 جنيها لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

قفز سعر الذهب اليوم في مصر خلال تداولات ثاني أيام عيد الفطر المبارك لعام 2025 اليوم الثلاثاء، بمستهل تعاملات الصباح لمستويات 4425 جنيها ويستهدف حاليا الصعود قرب 4450 جنيها لعيار 21 .



أسعار الذهب في مصر اليوم



- عيار 24 يسجل 5057 جنيها

- عيار 21 يسجل 4425 جنيها

- عيار 18 يسجل 3792 جنيها

- الجنيه الذهب 35400 جنيها

"الذهب يسجل رقماً قياسياً جديداً وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية"

ارتفع المعدن النفيس إلى مستويات تاريخية جديدة، مدفوعًا بارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى رقم قياسي بلغ 3131 دولارًا مع مستهل جلسة اليوم .

الارتفاع العالمي للذهب، الذي تجاوز 18% منذ بداية العام الجاري، جاء نتيجة تصاعد المخاوف من توسع نطاق الحرب التجارية الدولية، خاصةً بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات والشاحنات الخفيفة، والتي من المقرر تطبيقها بدءًا من غدا.

كما أثارت هذه الإجراءات مخاوف الأسواق من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.