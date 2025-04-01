شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار 1-4-2025 أمام الجنيه المصرى.. يسجل 50.51 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-4-2025 أمام الجنيه المصري فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك وفقا لاخر تحديث الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية ، بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء ، بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع

و استقر سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.



