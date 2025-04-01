شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1-4-2025 فى البحرين عيار 24 بـ37.700 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في البحرين استقرارا نسبيا بالتزامن مع أيام عيد الفطر مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل عيار 24 سعر 37.700 ريال وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير .



أسعار الذهب في البحرين



عيار 24 سجل 37.700 دينار

عيار 22 سجل 34.575 دينار

عيار 21 سجل 33.000 دينار

عيار 18 سجل 28.275 دينار

عيار 14 سجل 22.000 دينار

عيار 12 سجل 18.850 دينارالاونصة1172.950 دينارالجنيه الذهب263.975 دينار

الأونصة بالدولار3119.54 دولار



وصرح ترامب يوم بأن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريباً، لكنه أشار إلى أن بعض التعريفات التي هدد بفرضها قد لا تُطبق في الثاني من أبريل، وهي إشارة فسرتها وول ستريت على أنها مرونة في موقفه، بعدما تسببت هذه السياسات في اضطرابات في الأسواق لأسابيع.

ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.