شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1-4-2025 فى البحرين عيار 24 بـ37.700 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالثلاثاء، 01 أبريل 2025 10:00 ص
شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في البحرين استقرارا نسبيا بالتزامن مع أيام عيد الفطر مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل عيار 24 سعر 37.700 ريال وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير .
أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 37.700 دينار
عيار 22 سجل 34.575 دينار
عيار 21 سجل 33.000 دينار
عيار 18 سجل 28.275 دينار
عيار 14 سجل 22.000 دينار
عيار 12 سجل 18.850 دينارالاونصة1172.950 دينارالجنيه الذهب263.975 دينار
الأونصة بالدولار3119.54 دولار
وصرح ترامب يوم بأن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريباً، لكنه أشار إلى أن بعض التعريفات التي هدد بفرضها قد لا تُطبق في الثاني من أبريل، وهي إشارة فسرتها وول ستريت على أنها مرونة في موقفه، بعدما تسببت هذه السياسات في اضطرابات في الأسواق لأسابيع.
ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.
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