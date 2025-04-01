شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 -4-2025 فى قطر عيار 24 بـ364.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في قطر ارتفاعا طفيفا بالتزامن مع ايام عيد الفطر، حيث سجل عيار 24 سعر 364.50 ريال، مقارنة بسعر امس والذى سجل 360.75 ريال، وينصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع التحركات المستقبلية المحتملة في السوق.

أسعار الذهب اليوم في قطر

-عيار 24 سجل 364.50 ريال

عيار 22 سجل 334.25 ريال

عيار 21 سجل 319.00 ريال

عيار 18 سجل 273.50 ريال

عيار 14 سجل 212.75 ريال

عيار 12 سجل 182.25 ريال

الاونصة11337.50 ريال

الجنيه الذهب2551.50 ريال

الأونصة بالدولار3116.96 دولار

وصرح ترامب يوم بأن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريباً، لكنه أشار إلى أن بعض التعريفات التي هدد بفرضها قد لا تُطبق في الثاني من أبريل، وهي إشارة فسرتها وول ستريت على أنها مرونة في موقفه، بعدما تسببت هذه السياسات في اضطرابات في الأسواق لأسابيع.



ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ويستفيد عادةً من بيئة انخفاض أسعار الفائدة.