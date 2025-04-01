شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر 66 ألف طن من النباتات الطبية والعطرية بقيمة 133 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تصدير 66 ألف طن من النباتات الطبية والعطرية خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يناير 2025، بقيمة إجمالية بلغت 133 مليون دولار.

وأكد المجلس أن هذه الصادرات تمثل نحو 3% من إجمالي كميات الصادرات الزراعية المصرية، و7% من قيمتها الإجمالية.

وأشار التقرير إلى أن النباتات الطبية والعطرية التي يتم تصديرها تشمل مجموعة من الأنواع مثل النعناع، البابونج، الينسون، والكركديه، وهي تعتبر من المنتجات الزراعية المميزة التي تتمتع بسمعة عالية في الأسواق الدولية. وقد ساهمت هذه الصادرات في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال توفير العملة الأجنبية وزيادة الحصة السوقية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح المجلس التصديري أن الأسواق الأوروبية والعربية تأتي على رأس الوجهات الرئيسية لهذه الصادرات، مشيرًا إلى أن جهود تحسين الإنتاج والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى الاهتمام بتلبية معايير الجودة الدولية، كان لها دور كبير في نجاح هذه المنتجات في الأسواق العالمية.

وأضاف المجلس أن مصر تعمل على زيادة حجم صادراتها الزراعية في الفترة القادمة، ويشمل ذلك توسيع نطاق تصدير النباتات الطبية والعطرية، وهو ما يساهم في تعزيز موقع مصر التنافسي في الأسواق العالمية، ويزيد من قدرتها على استقطاب الاستثمارات في هذا القطاع.