شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: توفير 16 مليار جنيه من خفض الاعتماد على الوقود خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الوزارة نجحت منذ 25 أكتوبر الماضى وحتى الان في تحقيق وفر في الوقود المستخدم لانتاج الطاقة الكهربائية بقيمة 16 مليار جنيه، كاشفا أن هذا الوفر تم رغم عدم وجود تخفيف أحمال و استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وأضاف عصمت في تصريحات صحفية له ، أنه وفقاً لآخر تقرير هناك انخفاض في معدلات استخدام الوقود خلال فبراير الماضى مقارنة بمعدلات استهلاك الوقود خلال نفس الشهر من العام الماضى، لافتاً إلى أن هذا الانخفاض يأتى بفضل إجراء أعمال الصيانة في مواعيدها المحددة والتشغيل الاقتصادى لمحطات إنتاج الكهرباء.

وتابع أن هناك متابعة شبه يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجريات تأمين الطاقة الكهربائية كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن وزارة الكهرباء وهيئاتها وشركاتها معنية بالقيام بهذا الدور فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة، مشيرا إلى استمرار العمل على تطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، واستمرار تحديث البنية التحتية للشبكة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.