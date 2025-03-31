شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المعادن الثمينة تكشف سعر الذهب اليوم في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات تطورات سعر الذهب اليوم في مصر خلال تداولات ثاني أيام عيد الفطر المبارك لعام 2025 بالتعاملات الصباحية، الثلاثاء 1 أبريل 2025 في السوق المصري بعد تسجيل 3122 دولار وهو الاعلي في التاريخ

أسعار الذهب في مصر اليوم



عيار 24 يسجل 5034 جنيها

عيار 21 يسجل 4405 جنيهات

عيار 18 يسجل 3776 جنيها

الجنيه الذهب 35240 جنيها



أسباب قفزة الذهب في مصر

ارتفع المعدن النفيس إلى مستويات تاريخية جديدة في مصر ، مدفوعًا بارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى رقم قياسي بلغ 3122 دولارًا مع مستهل الأسبوع الحالي.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع العالمي للذهب، الذي تجاوز 17% منذ بداية العام الجاري، جاء نتيجة تصاعد المخاوف من توسع نطاق الحرب التجارية الدولية، خاصةً بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات والشاحنات الخفيفة، والتي من المقرر تطبيقها بدءًا من الأسبوع الحالي. كما أثارت هذه الإجراءات مخاوف الأسواق من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح التقرير أن السوق المحلي تفاعل بشكل مباشر مع هذه المتغيرات العالمية، حيث أصبحت تحركات سعر الأونصة العامل الرئيسي المؤثر في أسعار الذهب محليًا، خاصةً مع استقرار سعر الدولار وثبات مستوى الطلب.

ولفت التقرير إلى أن تطورات السياسات التجارية الدولية، ولا سيما التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ستظل عاملاً محوريًا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بمواصلة المعدن تألقه كأحد الأصول الاستثمارية الآمنة الأفضل أداءً في ظل الضغوط المتصاعدة على الأسواق العالمية.