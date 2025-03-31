شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 31-3-2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3776 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر..

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5034 جنيها

عيار 21 يسجل 4405 جنيهات

عيار 18 يسجل 3776 جنيها

الجنيه الذهب 35240 جنيها

سجل سعر اونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3086 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 3056 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3072 دولار للأونصة.

ارتفع الذهب متجاوزاً 3,000 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، مسجلاً معلماً تاريخياً مع استمرار المعدن الثمين في مساره الصعودي، مدفوعاً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة واتجاهات التخلي عن الدولار

مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.