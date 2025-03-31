شكرا لقرائتكم خبر عن 50.52 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الإثنين 31-3-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لأسعار الصرف بشكل عام و فى مقدمتها سعر الدولار فى ختام اليوم الاثنين 31-3-2025 أمام الجنيه المصري فى أول أيام عيد الفطر المبارك وفقا لاخر تحديث الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الاثنين ، بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع

و استقر سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.