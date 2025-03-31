شكرا لقرائتكم خبر عن 50.52 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025 في بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري في بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع، وفي البنك التجارى الدولى CIB سجل 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء. 50.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر. 50.52 جنيه للشراء. 50.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.52 جنيه للشراء. 50.62 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.52 جنيه للشراء. 50.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.52 جنيه للشراء. 50.62 جنيه للبيع.

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