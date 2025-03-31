شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 31 مارس.. وفقا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الإثنين فى مصر وفقا لآخر التحديثات بالتزامن مع أيام عيد الفطر، حيث وصل عيار 24 سعر 5034 جنيها، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5034 جنيها

عيار 21 يسجل 4405 جنيهات

عيار 18 يسجل 3776 جنيها

الجنيه الذهب 35240 جنيها

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 15.2% منذ بداية العام، حيث حافظت الأونصة على قمتها فوق مستوى 3000 دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.9% منذ بداية شهر مارس وحتى الآن. وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 3200 دولار للأونصة خلال الستة أشهر القادمة.



تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً