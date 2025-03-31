شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مفاجئ فى سعر الذهب اليوم الاثنين منتصف أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

هبط سعر الذهب اليوم في مصر خلال تداولات أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2025 اليوم الاثنين، بمنتصف تعاملات اليوم بحوالي 20 جنيها بعد قفزة كبيرة صباح اليوم.

أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24 يسجل 5034 جنيها

- عيار 21 يسجل 4405 جنيهات

- عيار 18 يسجل 3776 جنيها

- الجنيه الذهب 35240 جنيها

مستويات تاريخة للذهب

ارتفع المعدن النفيس إلى مستويات تاريخية جديدة محليًا، مدفوعًا بارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى رقم قياسي بلغ 3086 دولارًا مع نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع العالمي للذهب، الذي تجاوز 17% منذ بداية العام الجاري، جاء نتيجة تصاعد المخاوف من توسع نطاق الحرب التجارية الدولية، خاصةً بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات والشاحنات الخفيفة، والتي من المقرر تطبيقها بدءًا من الأسبوع الحالي. كما أثارت هذه الإجراءات مخاوف الأسواق من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح التقرير أن السوق المحلي تفاعل بشكل مباشر مع هذه المتغيرات العالمية، حيث أصبحت تحركات سعر الأونصة العامل الرئيسي المؤثر في أسعار الذهب محليًا، خاصةً مع استقرار سعر الدولار وثبات مستوى الطلب.

ولفت التقرير إلى أن تطورات السياسات التجارية الدولية، ولا سيما التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ستظل عاملاً محوريًا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بمواصلة المعدن تألقه كأحد الأصول الاستثمارية الآمنة الأفضل أداءً في ظل الضغوط المتصاعدة على الأسواق العالمية.



