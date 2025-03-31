شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 74.12 دولار لخام برنت و69.91دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط اليوم 74.12دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.91 دولار للبرميل.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوما جمركية إضافية على خام النفط الروسي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.

أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للجيش الأوكراني، تسجيل 143 اشتباكا قتاليا بين قوات الدفاع الأوكرانية والقوات الروسية على طول الخطوط الأمامية للجبهة آخر 24 ساعة،وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن أشد المعارك بين الجيشين وقعت في قطاع بوكروفسك الاستراتيجي، وأن الجيش الروسي أسقط خمس قنابل جوية موجهة ونفذ 155 ضربة مدفعية.

وكانت أسعار النفط بالأسواق العالمية قد سجلت مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالى، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو 2%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 1.6%،وجاء تحقيق أسعار النفط للمكاسب بدعم من توقعات انكماش المعروض العالمي بعد فرض الولايات المتحدة المزيد من الضغوط على تجارة النفط الفنزويلية والإيرانية، فضلاً عن تحسن مؤشرات الطلب في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم والذي أوضحه انخفاض مخزونات الخام بمقدار 3.3 مليون برميل.