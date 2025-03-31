شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 31 مارس 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ38.575 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، حيث سجل عيار 24 سعر 38.575 ريال مقارنة بسعر أمس، والذى وصل ل 38.175 ريال، وسط تداولات نشطة و متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 38.575 ريال

عيار 22 سجل 35.375 ريال

عيار 21 سجل 33.750 ريال

عيار 18 سجل 28.925 ريال

عيار 14 سجل 22.500 ريال

عيار 12 سجل 19.300 ريال

الاونصة 1200.050 ريال

الجنيه الذهب 270.075 ريال

الأونصة بالدولار 3118.28 دولار

كما شهدت أسواق الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا خلال أيام عيد الفطر، وسط متابعة المستثمرين والمتعاملين لتأثيرات العوامل الاقتصادية العالمية على حركة المعدن النفيس. فقد سجلت الأسعار تغيرات طفيفة في بعض الدول،

ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

ويسعى ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.