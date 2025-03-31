شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 31-3-2025 بالبنوك أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 31 مارس 2025، وسجل في البنك المركزي 13.85جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري سجل 12.82 جنيه للشراء، و13.88 جنيه للبيع.



وينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف هده العملات وتتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الآتى:سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.85جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.93جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.93جنيه للشراء.

13.88 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.92 جنيه للشراء.

13.88 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.82 جنيه للشراء.

13.88 جنيه للبيع.