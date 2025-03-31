شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 31 مارس 2025 بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم في مصر خلال تداولات أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2025 اليوم الاثنين 31 مارس 2025، بمستهل تعاملات الأسبوع مع استقرار سعر الذهب اليوم من عيار 21 عند أعلى قمة سعرية سجلها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5011 جنيها

عيار 21 يسجل 4385 جنيها

عيار 18 يسجل 3758 جنيها

الجنيه الذهب 35080 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2025، حيث قفز سعر جرام عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – بمقدار 350 جنيهًا، ليصل إلى 4385 جنيهًا في نهاية الشهر، مقارنةً بـ4035 جنيهًا في بدايته، مسجلًا زيادة نسبتها 8.6%، وهي الأعلى منذ فبراير 2024.

ووفقًا لتقرير صادر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة، ارتفع المعدن النفيس إلى مستويات تاريخية جديدة محليًا، مدفوعًا بارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى رقم قياسي بلغ 3086 دولارًا مع نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع العالمي للذهب، الذي تجاوز 17% منذ بداية العام الجاري، جاء نتيجة تصاعد المخاوف من توسع نطاق الحرب التجارية الدولية، خاصةً بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات والشاحنات الخفيفة، والتي من المقرر تطبيقها بدءًا من الأسبوع الحالي. كما أثارت هذه الإجراءات مخاوف الأسواق من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح التقرير أن السوق المحلي تفاعل بشكل مباشر مع هذه المتغيرات العالمية، حيث أصبحت تحركات سعر الأونصة العامل الرئيسي المؤثر في أسعار الذهب محليًا، خاصةً مع استقرار سعر الدولار وثبات مستوى الطلب.

ولفت التقرير إلى أن تطورات السياسات التجارية الدولية، ولا سيما التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ستظل عاملاً محوريًا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بمواصلة المعدن تألقه كأحد الأصول الاستثمارية الآمنة الأفضل أداءً في ظل الضغوط المتصاعدة على الأسواق العالمية.