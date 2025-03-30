شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 30-3-2025 بالبنك المركزى.. 50.51 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 مارس 2025 10:00 م

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 30-3-2025، أمام الجنيه المصري فى البنك المركزى المصرى عند 50.51 جنيه للشراء، 50.65 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار 50.52 للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

وفى البنك التجارى الدولى-cib سجل سعر الدولار أمام الجنيه 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:



دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.51 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي



50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة



50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس



50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.