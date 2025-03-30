شكرا لقرائتكم خبر عن تغذية دورية لماكينات الصراف الآلى بالكاش لتلبية احتياجات المواطنين فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

قال مسؤول مصرفى، لـ"الخليج 365"، إنه يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش، بشكل دورى، طبقًا لخطة وتعليمات من البنك المركزى، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وتعمل شبكة ماكينات الصراف الآلى، البالغ عددها نحو 25 ألف ماكينة، على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على مدار الـ24 ساعة يوميًا لتنفيذ المعاملات المصرفية لمدة 7 أيام بالأسبوع، لتلبية احتياجات عملاء القطاع المصرفى المصرى.