شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية مساء اليوم الأحد 30-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

بسبب عطلة البنوك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ثبت أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية اليوم الأحد 30-3-2025، أمام الجنيه المصري-وفق تحديث البنك الأهلى- ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كل البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الاسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

‏‎وجاءت أسعار العملات الأجنبية كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

54.22 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.02 جنيه للشراء.



65.59 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

163.04 جنيه للشراء.



164.17 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.42 جنيه للشراء.



‏‎13.49 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.74 جنيه للشراء.



13.78 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

12.82 جنيه للشراء.



13.88 جنيه للبيع.