شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال مارس باستثناء التعليم والخدمات المالية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر مارس، على رأسه التجارة والموزعون بنسبة 28.2%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 10.8%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 7.4%، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.8%، وقفز قطاعا العقارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 4.9%، 4%، على التوالي.

وزادت قطاعات البنوك، والسياحة والترفيه ومواد البناء بنسبة 3.8%، 3.3%، 3.3%، على التوالي، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.8%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3%، وأخيرًا قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، 0.01%، على الترتيب، فيما تراجع قطاعا الخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2%، 0.4%، على التوالي.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.62% ليغلق عند مستوى 32026.14 نقطة، خلال جلسات شهر مارس المنتهي، تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.75% ليغلق عند مستوى 9046.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.63% ليغلق عند مستوى 12462.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.96% ليغلق عند مستوى 39787.46 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 9.82% ليغلق عند مستوى 11582.56 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 19.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.8%، فيما ارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.261 تريليون جنيه إلى 1.307 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.6%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 402.3 مليار جنيه إلى 407.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%.