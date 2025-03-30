شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال مارس باستثناء التعليم والخدمات المالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالأحد، 30 مارس 2025 07:00 م
ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر مارس، على رأسه التجارة والموزعون بنسبة 28.2%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 10.8%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 7.4%، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.8%، وقفز قطاعا العقارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 4.9%، 4%، على التوالي.
وزادت قطاعات البنوك، والسياحة والترفيه ومواد البناء بنسبة 3.8%، 3.3%، 3.3%، على التوالي، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.8%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3%، وأخيرًا قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، 0.01%، على الترتيب، فيما تراجع قطاعا الخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2%، 0.4%، على التوالي.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.62% ليغلق عند مستوى 32026.14 نقطة، خلال جلسات شهر مارس المنتهي، تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.75% ليغلق عند مستوى 9046.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.63% ليغلق عند مستوى 12462.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.96% ليغلق عند مستوى 39787.46 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 9.82% ليغلق عند مستوى 11582.56 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 19.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.8%، فيما ارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.261 تريليون جنيه إلى 1.307 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.6%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 402.3 مليار جنيه إلى 407.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%.
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