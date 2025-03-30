شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 30-3-2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3758 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر، تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمى، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمى دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5011 جنيها

عيار 21 يسجل 4385 جنيها

عيار 18 يسجل 3758 جنيها

الجنيه الذهب 35080 جنيها

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3086 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 3056 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3072 دولار للأونصة.

ارتفع الذهب متجاوزاً 3,000 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، مسجلاً معلماً تاريخياً مع استمرار المعدن الثمين في مساره الصعودي، مدفوعاً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة واتجاهات التخلي عن الدولار.

مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالميًا.