شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تربح 79 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 و"إيجى إكس 30" يتجاوز 32 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.68% ليغلق عند مستوى 32026.14 نقطة، خلال جلسات الربع الأول من عام 2025، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 11.10% ليغلق عند مستوى 9046.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 11.09% ليغلق عند مستوى 12462.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.03% ليغلق عند مستوى 39787.46 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 17.14% ليغلق عند مستوى 11582.56 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 79 مليار جنيه خلال جلسات الربع الأول، ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.6%، فيما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.400 تريليون جنيه إلى 1.307 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 6.6%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 392 مليار جنيه إلى 407.6 مليار جنيه بنسبة نمو 4%.

فيما هبط رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.792 تريليون جنيه إلى 1.715 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 4.3%، وكذلك هبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 3 مليارات جنيه إلى 2.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 4.890 تريليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 ، في حين بلغت كمية التداول نحو 99.5 مليار ورقة منفذة على 5.962 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.5 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 78.2 مليار ورقة منفذة على 7.1 مليون عملية خلال الربع الماضي، واستحوذت الأسهم على 6.79% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 93.21%، وفقًا للتقرير الدوري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 96.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 7.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 1.7 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 83.7 مليار جنيه، بحجم تداول 56.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 2.5 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 179.8 مليار جنيه بحجم تداول 63.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 4.2 مليون عملية.