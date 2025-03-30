شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: مشروعات توسعية لتنمية صناعة الأسمدة بالشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، زيارة ميدانية مفاجئة إلى شركة النصر للأسمدة (سمادكو) بالسويس، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك بالتزامن مع نهاية شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك، في إطار حرصه المستمر على متابعة سير العمل بالشركات التابعة والتواصل المباشر مع العاملين بها.

وخلال الزيارة، حرص وزير قطاع الأعمال، على لقاء العاملين بالشركة، حيث قدّم لهم التهنئة بمناسبة العيد، معربًا عن تقديره لجهودهم المخلصة في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الأهداف المنشودة للقطاع.



وزير قطاع الأعمال في صورة مع العاملين بشركة سمادكو

وأشاد بما يقدمه العاملون من عطاء مستمر يسهم في تعزيز دور الشركة كإحدى الكيانات الصناعية الرائدة في مجال صناعة الأسمدة، كما استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية، مشددًا على أهمية توفير التدريب المستمر وتحسين ظروف العمل لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء والجودة.



وزير قطاع الأعمال في زيارة لشركة النصر للأسمدة

وأجرى المهندس محمد شيمي، جولة تفقدية داخل الوحدات والمواقع الإنتاجية، حيث تابع عمليات الإنتاج واطلع على سير العمل، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة المهنية، والاستمرار في تطوير الأداء لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية.



وزير قطاع العمال يتفقد مصنع سمادكو

وأكد وزير قطاع الأعمال، على الاهتمام الكبير بتطوير قطاع الأسمدة في الشركات التابعة العاملة في هذه الصناعة الحيوية، مشيرًا إلى أن تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والارتقاء بالكفاءة والجودة والتوسع في المشروعات الطموحة والصديقة للبيئة يأتي ضمن أولويات خطة العمل، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير مهارات العاملين وتأهيلهم لمواكبة أحدث التطورات في الصناعة باعتبار العنصر البشري ركيزة أساسية في تحقيق التقدم والنجاح.



وزير قطاع الأعمال يستمع لشرح حول آليات العمل بشركة النصر للأسمدة

يشار إلى أن شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سمادكو) الواقعة بمنطقة عتاقه بمدينة السويس تأسست عام 1946 وتعمل في مجال إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية الصلبة والسائلة. وشهدت الشركة مؤخرا تشغيل محطتي معالجة الصرف الصناعي والصحي بطاقة 750م3/ساعة بتكلفة استثمارية 13.4 مليون دولار. ومن بين مشروعاتها أيضا إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 330 ألف طن سنويا بالتعاون مع القطاع الخاص، ومشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا لزيادة الطاقة الإنتاجية.



