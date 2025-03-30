شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 31-3-2025 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في البحرين، اليوم الاثنين، استقرارًا فى الأسعار، وسجل عيار 21 سعر 32.600 دينار، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 37.275 دينار

عيار 22 سجل 34.175 دينار

عيار 21 سجل 32.600 دينار

عيار 18 سجل 27.950 دينار

عيار 14 سجل 21.750 دينار

عيار 12 سجل 18.625 دينار

الاونصة 1159.200 دينار

الجنيه الذهب 260.875 دينار

الأونصة بالدولار 3082.99 دولار



وارتفع الذهب متجاوزًا 3,000 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، مع استمرار المعدن الثمين في مساره الصعودي، مدفوعاً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة واتجاهات التخلي عن الدولار



يتداول الذهب حاليًا بالقرب من أعلى قمة تاريخية له عند مستوى 3070 دولارًا للأونصة، وفي حالة استمرار الأسعار فوق مستويات 3045 و 3057 دولارًا: من المتوقع أن يواصل الذهب صعوده إلى مستويات 3086 و 3100 دولار، وفي حالة فشل الأسعار في الثبات فوق مستوى 3045 دولارًا: من المحتمل أن تتراجع الأسعار مجددًا إلى مستويات 3022 و 3000 و 2984 دولارًا.



وصرح ترامب يوم بأن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريباً، لكنه أشار إلى أن بعض التعريفات التي هدد بفرضها قد لا تُطبق في الثاني من أبريل، وهي إشارة فسرتها وول ستريت على أنها مرونة في موقفه، بعدما تسببت هذه السياسات في اضطرابات في الأسواق لأسابيع.

ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.