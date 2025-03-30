شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 30-3-2025 ببنك مصر.. يسجل 50.52 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 30-3-2025 أمام الجنيه المصري، 50.51 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وفى البنك الأهلى المصرى سجل سعر الدولار 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه فى بنك مصر عند 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل الدولار 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنوك اليوم الأحد كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.



50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.52 جنيه للشراء.



50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.



50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.



50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.



50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي



50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة



50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس



50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.