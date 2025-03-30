شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 30-3-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأحد، 30 مارس 2025 11:10 ص
استقر سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصرية اليوم الأحد 30-3-2025، ليسجل فى البنك المركزي 65.30 جنيه للشراء، و65.51 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.02 جنيه للشراء، 65.59 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الجنيه الإسترليني.وسجل سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى: سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى
65.02 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
65.59 جنيه للبيع.
65.02 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية
65.59 جنيه للبيع
65.02 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى
65.50 جنيه للبيع.
65.02 جنيه للشراء
65.59 جنيه للبيع
65.02 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
65.50 جنيه للبيع.
65.06 جنيه للشراء.
65.48 جنيه للبيع.
