شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 30-3-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 مارس 2025 11:10 ص

استقر سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصرية اليوم الأحد 30-3-2025، ليسجل فى البنك المركزي 65.30 جنيه للشراء، و65.51 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.02 جنيه للشراء، 65.59 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الجنيه الإسترليني.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى: سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.02 جنيه للشراء.



65.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.02 جنيه للشراء.



65.59 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية

65.02 جنيه للشراء.



65.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى

65.02 جنيه للشراء

65.59 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك القاهرة

65.02 جنيه للشراء.



65.50 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.06 جنيه للشراء.



65.48 جنيه للبيع.