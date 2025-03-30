الاقتصاد

سعر الريال السعودى فى آخر أيام شهر رمضان.. بالبنك المركزى 13.46 جنيه للشراء

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  • سعر الريال السعودى فى آخر أيام شهر رمضان.. بالبنك المركزى 13.46 جنيه للشراء 1/3
  • سعر الريال السعودى فى آخر أيام شهر رمضان.. بالبنك المركزى 13.46 جنيه للشراء 2/3
  • سعر الريال السعودى فى آخر أيام شهر رمضان.. بالبنك المركزى 13.46 جنيه للشراء 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الأحد، 30 مارس 2025 10:00 ص

استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد 30-3-2025 أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية-نظرًا لعطلة البنوك بسبب إجازة عيد الفطر- وسجل الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى سعر 13.42 جنيه للشراء، 13.49 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 13.46 جنيه للشراء، 13.50 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 

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سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

13.46 جنيه للشراء.

13.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

13.42  جنيه للشراء.

13.49  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.42 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.44  جنيه للشراء.

13.49  جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.44 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

13.47 جنيه للشراء.

13.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.46  جنيه للشراء.

13.49  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

13.41 جنيه للشراء.

13.50 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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