شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 30 -3-2025 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد في البحرين انخفاضا طفيفا فى بعض الاعيرة حيث سجل الجنيه الذهب سعر 260.875 دينار مقارنة بأسعار أمس ، والذى وصل ل 260.950 دينار ،وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير .

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 37.275 دينار

عيار 22 سجل 34.175 دينار

عيار 21 سجل 32.600 دينار

عيار 18 سجل 27.950 دينار

عيار 14 سجل 21.750 دينار

عيار 12 سجل 18.625 دينار

الاونصة1159.200 دينار

الجنيه الذهب 260.875 دينار

الأونصة بالدولار3082.99 دولار



يتداول الذهب حاليًا بالقرب من أعلى قمة تاريخية له عند مستوى 3086 دولارًا للأونصة وفق الإغلاق الأسبوعي

وصرح ترامب يوم بأن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريباً، لكنه أشار إلى أن بعض التعريفات التي هدد بفرضها قد لا تُطبق في الثاني من أبريل، وهي إشارة فسرتها وول ستريت على أنها مرونة في موقفه، بعدما تسببت هذه السياسات في اضطرابات في الأسواق لأسابيع.

ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.