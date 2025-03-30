شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 30 -3-2025 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأحد، 30 مارس 2025 10:00 ص
شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد في البحرين انخفاضا طفيفا فى بعض الاعيرة حيث سجل الجنيه الذهب سعر 260.875 دينار مقارنة بأسعار أمس ، والذى وصل ل 260.950 دينار ،وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير .أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 37.275 دينار
عيار 22 سجل 34.175 دينار
عيار 21 سجل 32.600 دينار
عيار 18 سجل 27.950 دينار
عيار 14 سجل 21.750 دينار
عيار 12 سجل 18.625 دينار
الاونصة1159.200 دينار
الجنيه الذهب 260.875 دينار
الأونصة بالدولار3082.99 دولار
يتداول الذهب حاليًا بالقرب من أعلى قمة تاريخية له عند مستوى 3086 دولارًا للأونصة وفق الإغلاق الأسبوعي
وصرح ترامب يوم بأن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريباً، لكنه أشار إلى أن بعض التعريفات التي هدد بفرضها قد لا تُطبق في الثاني من أبريل، وهي إشارة فسرتها وول ستريت على أنها مرونة في موقفه، بعدما تسببت هذه السياسات في اضطرابات في الأسواق لأسابيع.
ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.
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