شكرا لقرائتكم خبر عن في مستهل اليوم.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الأسواق المالية، يعتبر متابعة أسعار العملات الأجنبية أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمهتمين بالشؤون الاقتصادية، حيث يؤثر تغير هذه الأسعار على الكثير من القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع التجاري والسياحي.

كما يعد متابعة أسعار العملات الأجنبية أمرًا هامًا للمسافرين إلى الخارج، حيث يحتاجون إلى معرفة سعر صرف العملة التي سيستخدمونها في بلد وجهتهم.

وفقًا للبنك الأهلي المصري، ننشر آخر تحديثات أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حيث ننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية، وهي:

واستقرت أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية اليوم، حيث ننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

54.22 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.02 جنيه للشراء.

65.59 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

163.04 جنيه للشراء.

164.17 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.42 جنيه للشراء.

‏‎13.49 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.74 جنيه للشراء.

13.78 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

12.82 جنيه للشراء.

13.88 جنيه للبيع.

ويقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 إبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الإثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025.