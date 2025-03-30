شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا غير مسبوق على المستويين العالمي والمحلي، مدفوعةً بتصاعد المخاوف من حرب تجارية عالمية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات والشاحنات الخفيفة، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من الأسبوع المقبل.

ننشر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر 30 مارس 2025 وفق آخر تحديثات في السوق، مع توقف البورصة العالمية للذهب وكذلك مع الأجازة الأسبوعية في سوق الذهب في مصر.

ويتذبذب الذهب في مصر حول 4360 إلى 4370 جنيهًا للجرام من عيار 21 وسط تغيرات في حجم الطلب على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم

-عيار 24 يسجل 4983 جنيها

-عيار 21 يسجل 4360 جنيها

-عيار 18 يسجل 3737 جنيها

-الجنيه الذهب 34880 جنيها

وأشار إيهاب واصف، إلى أن الذهب ارتفع بنحو 17% منذ بداية عام 2025، نتيجة توسع نطاق الحرب التجارية، والتي أثارت مخاوف الأسواق من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي.

وتابع، أن الوضع الحالي يشهد تحولًا كبيرًا نحو الأصول الآمنة، خاصة مع تصاعد التصريحات الأمريكية التي تهدد بامتداد تأثيرات الحرب التجارية إلى قطاعات أوسع بعد إدراج رسوم السيارات ومدخلات الإنتاج.

وأرجع واصف قفزة الذهب في مصر، إلي تفاعل السوق المحلي مع المتغيرات العالمية، حيث أصبح تغير سعر الأونصة هو العامل الأهم في حركة الذهب في مصر خلال الفترة الحالية مع استقرار عامل الدولار وثبات الطلب على الذهب في الأسواق.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا بنهاية التداولات الأسبوعية، ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3086 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 3056 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3072 دولار للأونصة.

حقق الذهب مكاسب قوية خلال شهر مارس مستفيدًا من تراجع شهية المخاطرة مع قلق الأسواق من رسوم ترامب الجمركية وخطر الركود الاقتصادي الأمريكي.

وساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحماس في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن.

تعتبر الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على السيارات هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب خلال الجلستين الماضيتين، حيث صرح الرئيس الأمريكي بأن رسومه الجمركية البالغة 25% ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل.