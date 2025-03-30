شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الأسمنت فى مصر.. تفاصيل سعر الطن فى المصانع والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الأسمنت في مصر استقرارًا كاملًا خلال تعاملات اليوم الأحد 30 مارس 2025، حيث بلغ متوسط سعر الطن 3000 جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 3000-3350 جنيه.

كما كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الأسمنت بعد زيادة تراوحت من 30 إلى 100 جنيه بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج.

وتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يسهم في الحفاظ على أسعاره في الأسواق ولدى مختلف الموزعين.

وتوقعت المصادر أن يستمر سعر الأسمنت على نفس الأسعار خلال شهر أبريل 2025، مع احتمالية ارتفاعه بشكل طفيف، حيث يعتبر الأسمنت عصب مواد البناء.

كما زادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%.

وبلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة للأسمنت.

كما ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزي المصري.