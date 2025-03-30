شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 30 -3-2025 فى قطر.. الجنيه الذهب بـ 2525.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد في قطر استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار24 سعر 360.75 ريال قطري، بينما لوحظ انخفاض طفيف فى سعر الجنيه الذهب والذى وصل مبلغ 2525.50 ريال و ينصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع التحركات المستقبلية المحتملة في السوق.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 360.75 ريال

عيار 22 سجل 330.75 ريال

عيار 21 سجل 315.75 ريال

عيار 18 سجل 270.50 ريال

عيار 14 سجل 210.50 ريال

عيار 12 سجل 180.50 ريال

الاونصة11221.00 ريال

الجنيه الذهب 2525.50 ريال

الأونصة بالدولار3082.94 دولار

يتداول الذهب حاليًا بالقرب من أعلى قمة تاريخية له عند مستوى 3070 دولارًا للأونصة.

وصرح ترامب يوم بأن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريباً، لكنه أشار إلى أن بعض التعريفات التي هدد بفرضها قد لا تُطبق في الثاني من أبريل، وهي إشارة فسرتها وول ستريت على أنها مرونة في موقفه، بعدما تسببت هذه السياسات في اضطرابات في الأسواق لأسابيع.

ومن المقرر أن يعلن ترامب عن رسوم جمركية متبادلة ضد عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة في نفس التاريخ، ويشكل نطاق هذه الرسوم وتأثيرها المحتمل نقطة رئيسية من عدم اليقين في الأسواق.

ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ويستفيد عادةً من بيئة انخفاض أسعار الفائدة.