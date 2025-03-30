شكرا لقرائتكم خبر عن توازن العرض والطلب.. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الأسواق المالية، شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا كليًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 30 مارس 2025، نتيجة العطلة بالبنوك المصرية.

هذا الاستقرار يأتي في ظل توازن بين العرض والطلب محليًا، مع ثبات نسبي في أسعار العملات العالمية، مما يؤكد على استقرار الاقتصاد المصري وثباته في وجه التحديات الاقتصادية العالمية.

و يستقر سعر الدولار اليوم، بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي المصري بقيمة 129 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي ليسجل 47.394 مليار دولار مقارنة بـ 47.265 مليار في يناير الماضي، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

الاحتياطي الدولاري في مصر

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

يذكر أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع بقيمة 156 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي ليسجل 47.265 مليار دولار مقارنة بـ 47.109 مليار في ديسمبر 2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

بدء أجازة البنوك

البنوك العاملة فى مصر وعددها 37 بنكا تبدأ إجازة تستمر من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يستأنف العمل بالبنوك يوم الأربعاء 2 أبريل 2025.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446هجرية عن أن يوم الإثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025.