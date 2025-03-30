شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 30 -3-2025 في الإمارات.. عيار 24 بـ 371.75 درهم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الامارات ارتفاعا محدودا ، حيث وصل سعر الذهب عيار 24 سعر 371.75 درهم مقارنة بسعر امس الذى وصل لـ 370.25 وفقا لآخر التحديثات ، و يأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 371.75 درهم

عيار 22 سجل 344.25 درهم

عيار 21 سجل 330.00 درهم

عيار 18 سجل 282.75 درهم

عيار 14 سجل 218.75 درهم

عيار 12 سجل 187.50 درهم

الاونصة11562.75 درهم

الجنيه الذهب2640.00 درهم

الأونصة بالدولار3082.99 دولار



ويتداول الذهب حاليًا بالقرب من أعلى قمة تاريخية له عند مستوى 3086 دولارًا للأونصة.

و طرح الرئيس الأمريكي ترامب فرض سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، شملت رسومًا موحدة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير، إلى جانب تعريفات متبادلة وقطاعية من المقرر فرضها في 2 أبريل،مما يزيد من جاذبية الاستثمار فى معدن الذهب