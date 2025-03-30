شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبيكة الذهب 5 جرامات في مصر يتجاوز 25 ألف جنيه بالمصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ السعر بعد إضافة المصنعية 25 ألف جنيه مصري، هذا الارتفاع يأتي في ظل تقلبات الأسواق المالية العالمية وتأثيراتها على أسعار الذهب بعد قفزة الأونصة 3086 دولارًا بختام الأسبوع.

ويُعد سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات من بين أكثر الأسعار تقلبًا في السوق المصري، حيث يتراوح السعر بين 25,202.86 جنيه مصري و25,267.86 جنيه مصري بعد إضافة المصنعية والتي تختلف من شركة إلى أخرى

من الجدير بالذكر أن مصنعية سبيكة الذهب وزن 5 جرامات تُعتبر من بين أعلى المصنعيات بين أوزان السبائك الذهبية، حيث تزداد الرسوم والمصنعية على سعر الجرام كلما قل وزن السبيكة.

سجل سعر الذهب المحلي عيار 21 مستوى تاريخي جديد عند 4360 جنيها للجرام، وذلك بعد أن نجح في تثبيت أقدامه فوق المستوى 4300 جنيه للجرام ليقترب السعر من المستوى 4400 جنيه للجرام ويستهدف تخطي مستوى 4400 جنيه للجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم

-عيار 24 يسجل 4983 جنيها

-عيار 21 يسجل 4360 جنيها

-عيار 18 يسجل 3737 جنيها

-الجنيه الذهب 34880 جنيها