شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الأمريكى يسجل استقرارًا كليًا أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا كليًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 30 مارس 2025، نتيجة العطلة بالبنوك المصرية.

ويستقر سعر الدولار اليوم، بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

هذا الاستقرار في سعر الدولار اليوم يأتي في ظل توازن بين العرض والطلب محليًا، مع ثبات نسبي في أسعار العملات العالمية.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

37 بنك في أجازة

تبدأ البنوك العاملة فى مصر وعددها 37 بنكا، إجازة تستمر من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يستأنف العمل بالبنوك يوم الأربعاء 2 أبريل 2025.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446هجرية عن أن يوم الإثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025.