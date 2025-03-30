شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث لحظى لأسعار الدولار والعملات الأجنبية الأحد 30 -3-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وفق بيانات سوق الصرف، ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية اليوم الأحد، حيث استقرت أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الاسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.
وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.
وجاءت الأسعار كالتالي:سعر الدولار اليوم
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.سعر اليورو الأوروبى اليوم
54.22 جنيه للشراء.
54.66 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
65.02 جنيه للشراء.
65.59 جنيه للبيع.
163.04 جنيه للشراء.
164.17 جنيه للبيع
13.42 جنيه للشراء.
13.49 جنيه للبيع.
13.74 جنيه للشراء.
13.78 جنيه للبيع.
12.82 جنيه للشراء.
13.88 جنيه للبيع.
قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 إبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025.
ويقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
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