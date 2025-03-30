شكرا لقرائتكم خبر عن بكم نشترى المعدن النفيس بعد تطورات سعر الذهب اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب، تطورات سعر الذهب اليوم الأحد في مصر 30 مارس 2025 وفق آخر تحديثات في السوق، مع توقف البورصة العالمية للذهب وكذلك مع الأجازة الأسبوعية في سوق الذهب في مصر.

ويتذبذب الذهب في مصر حول 4360 إلى 4370 جنيهًا للجرام من عيار 21 وسط تغيرات في حجم الطلب على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم

-عيار 24 يسجل 4983 جنيها

-عيار 21 يسجل 4360 جنيها

-عيار 18 يسجل 3737 جنيها

-الجنيه الذهب 34880 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب العالمية إلي مستويات قياسية جديدة، وذلك بعد أن تسببت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيادة المخاوف من تصاعد الحرب التجارية العالمية، ودفعت المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن عن طريق الاستثمار في الذهب.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا بنهاية التداولات الأسبوعية، ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3086 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 3056 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3072 دولار للأونصة.

حقق الذهب مكاسب قوية خلال شهر مارس مستفيدًا من تراجع شهية المخاطرة مع قلق الأسواق من رسوم ترامب الجمركية وخطر الركود الاقتصادي الأمريكي.

وساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحماس في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن.



تعتبر الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على السيارات هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب خلال الجلستين الماضيتين، حيث صرح الرئيس الأمريكي بأن رسومه الجمركية البالغة 25% ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل.



