شكرا لقرائتكم خبر عن التوترات السياسية تدعم قفزة سعر الذهب اليوم.. عيار 24 يقترب من 5 آلاف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات سوق الذهب تطورات سعر الذهب في مصر اليوم السبت 29 مارس 2025 في مصر، بعد أن حقق الذهب مكاسب قوية خلال شهر مارس مستفيدًا من تراجع شهية المخاطرة مع قلق الأسواق من رسوم ترامب الجمركية وخطر الركود الاقتصادي الأمريكي.

وساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحماس في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن.

أسعار الذهب اليوم

-عيار 24 يسجل 4983 جنيها

-عيار 21 يسجل 4360 جنيها

-عيار 18 يسجل 3737 جنيها

-الجنيه الذهب 34880 جنيها

الارتفاع الحالي في سعر الذهب يأتي بدعم من ارتفاع كبير في الذهب العالمي الذي سجل مستويات قياسية جديدة مع استمرار المخاوف وعدم اليقين في السوق العالمي.



في الوقت نفسه نجد أن عوامل تسعير الذهب المحلي الأخرى مثل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والعرض والطلب تجد استقرار بدون تغييرات كبيرة الأمر الذي يجعل تركيز السعر منصب على حركة السعر العالمي للذهب.



سجل سعر الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد خلال التداولات بدعم من استمرار المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي على السيارات وتعهد العديد من الدول بالرد على هذه الإجراءات مما زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

استمر الذهب في مصر في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة مع استمرار الدعم الذي يحصل عليه من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي التي تسجل مستويات تاريخية حالياً، بينما يأتي هذا الارتفاع في الذهب المحلي بالرغم من ثبات عوامل التسعير الأخرى.