شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 29 مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 29 مارس 2025 في الصاغة، حالة من الاستقرار حول مستويات 4350 إلى 4385 جنيهًا لعيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق.

السياسة التجارية الأمريكية والسياسة المالية الأمريكية والأوضاع الجيوسياسية وتباطؤ النمو كلها عوامل تصب في صالح الذهب، ليصبح المستوى 3100 دولار للأونصة هو الهدف القادم للذهب، ولم تتوصل الأسواق بعد إلى فهم لطبيعة الردود الانتقامية التي قد تفرضها الدول الأخرى، وهو ما يدعم الذهب أيضًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5011 جنيها

عيار 21 يسجل 4385 جنيها

عيار 18 يسجل 3758 جنيها

الجنيه الذهب 35080 جنيها

تجدر الإشارة إلى أن كل الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.

الذهب يرتفع 27% خلال 2024

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% خلال عام 2024 وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، واختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.