شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و100 مليون مشاهدة حققتها حملة البنك الأهلي المصري التسويقية خلال الموسم الرمضاني "جواك عالم يغير العالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت حملة البنك الأهلي المصري في رمضان 2025، الأكثر مشاهدة هذا العام، وكانت رقم 1 كأكبر نسبة مشاهدة، متجاوزه أكثر من 1.1 مليار مشاهدة إجمالية عبر جميع المنصات الرقمية بمختلف توجههاتها بنهاية الموسم الرمضاني، وهو ما يعكس استراتيجية مدروسة ورسالة واضحة من البنك الأهلي المصري موجهة إلى الشباب، العائلات، وكل أهل مصر.

وأطلق البنك الأهلي المصري حملة "جواك عالم يغير العالم"، بالاستعانة بالنجمين "حماقي" و"ويجز"، وهما من نجوم الشباب المحببين، تم خلالها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدمج مشاهد تربط الماضي بالحاضر، استرجعنا خلالها تراث أجدادنا، ونجوم الفن في أزمنة سابقة وذلك ضمن إنتاج قوي ومتميز يحترم عقلية المتابعين.

وتصدرت الحملة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بين كافة الحملات التي اطلقتها البنوك في مصر في مختلف المنصات الرقمية، إضافة إلي الترتيب الاول علي منصتي انستجرام وتيك توك، والترتيب الثالث علي منصتي فيسيبوك ويوتيوب، وذلك مقارنه بباقي العلامات التجاريه بالكامل في السوق المصرية.