شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 29 مارس 2025 فى سلطنة عمان عيار 24 بـ38.150 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم ارتفاعا ملحوظا حيث سجل عيار 24 سعر 38.150 مقارنة بسعر أمس والذى سجل37.925، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 38.150 ريال

عيار 22 سجل 34.975 ريال

عيار 21 سجل 33.400 ريال

عيار 18 سجل 28.625 ريال

عيار 14 سجل 22.250 ريال

عيار 12 سجل 19.075 ريال

الاونصة1186.850 ريال

الجنيه الذهب267.100 ريال

الأونصة بالدولار3082.99 دولار

يتداول الذهب حاليًا بالقرب من أعلى قمة تاريخية له عند مستوى 3070 دولارًا للأونصة.ويكتسب الذهب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

ويسعى ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.