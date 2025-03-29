شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال القطرى اليوم السبت 29-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29 مارس 2025 استقرارا، ويقدم الخليج 365 تغطية لأسعار صرف هذه العملات.

وتتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف. نحرص على تقديم آخر التحديثات حول أسعار الصرف، مما يجعلنا مصدرًا موثوقًا للمعلومات المالية.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.84جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.93جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.93جنيه للشراء.

13.87جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.92جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.81جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.



