شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قفزة عيار 21.. تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات سوق الذهب، عن أن سعر الذهب في مصر، في منتصف تعاملات اليوم يحافظ على قمته السعرية المحققة بختام تعاملات الأسبوع عند 4360 جنيها للجرام لأول مرة في التاريخ بدون إضافة المصنعية والضريبة والرسوم.

أسعار الذهب في مصر اليوم

-عيار 24 يسجل 4983 جنيها

-عيار 21 يسجل 4360 جنيها

-عيار 18 يسجل 3737 جنيها

-الجنيه الذهب 34880 جنيها

الذهب يرتفع 17 % خلال 2025

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 17 % خلال عام 2025 بالربع الأول وهي أكبر زيادة منذ عام 2011، واختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.