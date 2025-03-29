الاقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 29 مارس 2025 بالبنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم السبت 29 مارس 2025 بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت عادل

السبت، 29 مارس 2025 12:30 م

سجل سعر صرف اليورو اليوم السبت 29 مارس 2025 في البنك المركزي المصري 54.46 جنيه للشراء، و54.61 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل 54.22 جنيه للشراء، و54.66 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 54.22 جنيه للشراء، و54.66 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو في البنوك المصرية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

54.46 جنيه للشراء.
54.61 جنيه للبيع
 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

54.22 جنيه للشراء.
54.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

54.22 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

54.23 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

54.22 جنيه للشراء.

54.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
 

54.26 جنيه للشراء.
54.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

54.22 جنيه للشراء.

54.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

54.26 جنيه للشراء.

54.69 جنيه للبيع

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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