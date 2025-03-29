شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 29 مارس 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت عادلالسبت، 29 مارس 2025 12:30 م
سجل سعر صرف اليورو اليوم السبت 29 مارس 2025 في البنك المركزي المصري 54.46 جنيه للشراء، و54.61 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري سجل 54.22 جنيه للشراء، و54.66 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 54.22 جنيه للشراء، و54.66 جنيه للبيع.
وجاء سعر اليورو في البنوك المصرية كالتالى:سعر اليورو في البنك المركزي المصري
54.46 جنيه للشراء.
54.61 جنيه للبيع
54.22 جنيه للشراء.
54.66 جنيه للبيع.
54.22 جنيه للشراء.
54.66 جنيه للبيع.سعر اليورو في بنك الاسكندرية
54.23 جنيه للشراء.
54.66 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك التجارى الدولى
54.22 جنيه للشراء.
54.61 جنيه للبيع.سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
54.26 جنيه للشراء.
54.63 جنيه للبيع.
54.22 جنيه للشراء.
54.60 جنيه للبيع.سعر اليورو في بنك قناة السويس
54.26 جنيه للشراء.
54.69 جنيه للبيع
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