شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 29 مارس 2025 في الكويت عيار 24 بـ 30.575 درهم والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب اليوم فى الكويت بعد ارتفاع طفيف لبعض الأعيرة، حيث سجل عيار 24 سعر 30.575 درهم، مقارنة بسعر امس الذى سجل 30.450 ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية،

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 30.575 دينار

عيار 22 سجل 28.025 دينار

عيار 21 سجل 26.750 دينار

عيار 18 سجل 22.925 دينار

عيار 14 سجل 17.825 دينار

عيار 12 سجل 15.275 دينار

الاونصة 950.775 دينار

الجنيه الذهب213.975 دينار

الأونصة بالدولار3082.99 دولار

ويتداول الذهب حاليًا عند أعلى قمة تاريخية له عند مستوى 3070 دولارًا للأونصة.

واكتسب الذهب قوة كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية،اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.